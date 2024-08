In Höhfröschen in der Südwestpfalz hat es in der Nacht gebrannt. Lithium-Batterien könnten Feuer gefangen haben.

Das Feuer ist in einem Industriegebäude ausgebrochen, in dem Batterien gelagert werden. Deshalb hat die Feuerwehr vorsichtshalber vor möglichen giftigen Dämpfen gewarnt. Die Halle befindet sich in der Nähe eines Wohngebiets. Die Leute dort wurden per über Lautsprecher-Durchsagen und Warn-Apps gebeten, Türen und Fenster geschlossen halten. Das gilt immer noch - auch wenn das Feuer mittlerweile überwiegend gelöscht ist. Aufgrund eines #Brandes im Ortsbereich #Höhfröschen bittet die Feuerwehr die Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Löscharbeiten werden bis in die Morgenstunden andauern. pic.twitter.com/a0yZn1pzrZ Ob die Batterien gebrannt haben - oder "nur" die Halle - ist noch nicht klar. Genauso wie die Ursache für das Feuer. Das versucht die Polizei herauszufinden. Bei Einsätzen wie diesem sind oft Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Inzwischen machen in ganz Rheinland-Pfalz mehr Leute mit: