Finanz-Unterricht incoming?! 🤑

Altersvorsorge? Kredite? Handyvertrag? Vor allem Jugendliche haben bei solchen Themen oft kein Plan. Das soll sich bald ändern.

Die Bundesregierung will nämlich die finanzielle Bildung verbessern. Vor allem für Schüler und Menschen mit geringem Einkommen oder wenig Bildung soll mehr getan werden.

Die internationale "Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung" (OECD) hat jetzt vorgeschlagen, die Menschen in diesen fünf Bereichen besser fit zu machen:

Sparen und Altersvorsorge, Finanz- und Kapitalmarkt, Haushaltsplanung, Kredite und Schulden, digitale Finanzkompetenz und Nachhaltigkeit.

Wie das konkret passieren soll, ist aber noch nicht safe. Es könnte sein, dass Schüler in Zukunft im Unterricht mehr über Finanz-Themen lernen. Auch andere Bildungsangebote abseits der Schule sind denkbar.

💡 Am Interesse scheitert es nicht: Laut OECD wünschen sich über acht von zehn 14- bis 24-Jährige in Deutschland, in der Schule mehr über Altersvorsorge, den Umgang mit Geld und Anlagemöglichkeiten zu lernen.

