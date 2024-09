Ein Mann versuchte vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Am Ende musste ihn die Feuerwehr aus dem Wasser holen.

In Cochem in Rheinland-Pfalz wollte ein Autofahrer in der Nacht vor einer Verkehrskontrolle flüchten.

Der Autofahrer springt in die Mosel

Dabei wurde er erst schneller, dann hielt er an, stieg aus seinem Wagen, sprang in die Mosel und versuchte, auf die andere Seite zu schwimmen.

Von der Polizei umzingelt

Auf der anderen Seite wartete aber auch schon die Polizei - weswegen der Mann für ungefähr 45 Minuten nicht aus dem Wasser kommen wollte. Erst dann gab er freiwillig auf und wollte aus der Mosel raus.

Die Feuerwehr und Wasserretter mussten ihn dann aus der Mosel retten und er wurde kontrolliert.

Laut Polizei war der Mann als fahruntauglich eingestuft worden, weswegen er wahrscheinlich vor der Verkehrskontrolle geflüchtet ist. Trotzdem wird weiter nach dem Motiv ermittelt.