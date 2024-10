Autokontrolle in der Pfalz: So viele wurden mit Handy erwischt 📱🚗

Die Ergebnisse der Kontrollwoche "Focus on the Road" sind da. Wie viele wurden gecatched und was kostet das?

Zwischen dem 7. und 13. Oktober hat die Polizei Rheinpfalz und Westpfalz eine Woche lang Autos kontrolliert. Es ging dabei hauptsächlich um "Ablenkungsverstöße", also das Handy beim Autofahren. Das sind die Ergebnisse der Kontrollen: Zusammen haben die beiden Polizeipräsidien über 2.000 Fahrzeuge kontrolliert.

Knapp 250, also mehr als einer von zehn, hatte dabei gerade das Handy in der Hand.

Etwa genauso viele Fahrer waren nicht angeschnallt. 650 Fahrzeuge wurden kontrolliert 17.10.2024 Polizei-Kontrollwoche Westpfalz: Viele Handys am Steuer Dauer 0:42 min Wie viele Autofahrer nutzen ihr Handy während der Fahrt? Dazu hat das Polizeipräsidium Westpfalz in der vergangenen Woche Kontrollen durchgeführt. Das sind die Strafen für die Verstöße: Wenn du mit dem Handy beim Fahren erwischt wirst, kannst du mit einer Strafe von über 100 Euro und mindestens einem Punkt rechnen. Wer nicht angeschnallt ist, muss mit 30 Euro Strafe rechnen. Das größte Problem bei den Verstößen sind aber nicht die Strafen, sondern, dass beides echt übertrieben gefährlich werden kann. Das sind die Gefahren: Laut Experten ist fast ein Drittel von allen, die im Straßenverkehr getötet werden, nicht oder nicht richtig angeschnallt. Mit keiner anderen Einzelmaßnahme lassen sich so viele Verkehrstote vermeiden. Aber auch "nur mal kurz" das Handy beim Fahren checken, ist viel gefährlicher, als du vielleicht denkst. Schon bei 50 km/h eine Sekunde aufs Handy schauen bedeutet: Du fährst 14 Meter blind!