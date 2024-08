Badegäste nackt auf Instagram: Was steckt dahinter?

Ein Mann soll Frauen am Freiburger Seepark fotografiert haben. Geschnappt wurde er, weil die Fotos ins Netz kamen.

Bisher haben sich vier Menschen bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Der Mann soll in den letzten Tagen am Seepark Fotos von Frauen gemacht haben - im Bikini und teilweise sogar nackt. Am Ende tauchten die Fotos bei Instagram und auf Threads auf.

Deswegen ist er kein Spanner

Der Mann konnte gefunden werden. Er hat der Polizei sein Handy gegeben, die dann alle Fotos von den Plattformen gelöscht hat. Laut Polizei Freiburg ist er aber kein Spanner, denn am Seepark hält man sich im öffentlichen Raum auf. Dass dort Fotos gemacht werden, sei die Realität. Weil er die Bilder veröffentlicht hat, ist es eine Straftat.

Jemand macht ungefragt Fotos: Was kann man tun?

Wenn man solche Aktionen mitbekommt, am besten umgehend die Polizei rufen. Die Polizei kann die Person vor Ort ansprechen.

