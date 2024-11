Kane mit Hattrick für Bayern und Rekord ⚽️⚽️⚽️

Lange sah es so aus, als könnte der Rekordmeister gegen Augsburg nix reißen. Dann traf Harry Kane und holt einen Rekord.

Drei Tore in gut 30 Minuten erzielte der Stürmer-Star - zwei davon waren Elfmeter. Aber von Anfang an: Die Temperaturen liegen unter Null und es fällt leichter Schnee in der Arena in München. Bis zur 63. Minute passiert nicht viel. Dann erlöst Harry Kane sein Team mit einem Handelfmeter und startet seinen Lauf.

FC Bayern siegt mit Kane-Show 3:0 gegen Augsburg Dauer 0:34 min FC Bayern siegt mit Kane-Show 3:0 gegen Augsburg

In der Nachspielzeit (90+3) kommt es zum zweiten Strafstoß. Der Augsburger Keven Schlotterbeck sieht Gelb-Rot. Und Harry Kane trifft. Zwei Minuten später trifft er noch mal und macht seinen Hattrick perfekt. Aktuell hat der Brite 14 Saisontore geschossen und jetzt kommt noch ein Rekord hinzu: Insgesamt schoss er 50 Tore in nur 43 Bundesliga-Spielen.

Nächste Bayern-Gegner sind Dortmund und Leverkusen

Die Bayern bauen mit dem Sieg die Tabellenführung vorerst auf acht Punkte vor RB Leipzig aus. In der Bundesliga stehen als nächstes Topspiele gegen Dortmund und Leverkusen an. Harry Kane schreckt das nicht:

Wir sind aber gut in Form, das Team fühlt sich gut - und wir müssen einfach weitermachen.