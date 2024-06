EM-Eröffnungsspiel: Läuft für Deutschland! ⚽

Deutschland hat das erste Spiel der EM gegen Schottland gewonnen. Das erste Tor fiel schon nach zehn Minuten!

Am Ende stand es dann sogar 5:1 für Deutschland. Schon nach zehn Minuten schoss Florian Wirtz das erste Tor für Deutschland - und keine zehn Minuten später folgte das zweite Tor von Jamal Musiala! Das dritte Tor machte Kai Havertz im Elfmeter kurz vor der ersten Halbzeit. Der Sportkommentator sagte zur ersten Halbzeit nur: "Manuel Neuer ist beschäftigungslos."

In der zweiten Spielhälfte legte der eingewechselte Niclas Füllkrug ein viertes Tor nach. In der Nachspielzeit traf Nachrücker Emre Can dann zum 5:1. Schottland hatten in der Zwischenzeit den Ehrentreffer erzielt.

Alle Tore des Eröffnungsspiel - mit Jubel! Dauer 0:59 min Alle Tore des Eröffnungsspiel - mit Jubel!

Deutschland vs. Schottland: Fanzones überfüllt

In München waren der Marienplatz und auch die Fanzone im Olympiapark schon Stunden vor Anpfiff überfüllt. Auch in Stuttgart standen die Fans stundenlang an, um in die Fanzone zu kommen. Die Berliner Fanzone musste noch vor Anpfiff wegen eines verdächtigen Rucksacks geräumt werden. Aber keine Panik: Kurz darauf gab es wieder Entwarnung.

Das nächste Deutschland-Spiel ist am 19. Juni um 18 Uhr - da spielt die Nationalelf gegen Ungarn.

Mehr News zur Fußball-EM: