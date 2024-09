Rot und raus! Galatasaray verkackt CL-Quali

Die Istanbuler haben auch das Rückspiel gegen Bern verloren. Torwart Fernando Muslera ist dabei komplett durchgedreht.

Zuvor hatte Young Boys Bern-Kicker Virginius in der 87. Minute den Siegtreffer zum 0:1 für die Schweizer gemacht. Den Jubel konnte Gala-Keeper Muslera offenbar nicht ertragen. Er holte Virginius beim Jubeln von den Beinen und kassierte die rote Karte.

Kein türkisches Team in der Champions League!

Das Hinspiel in Bern hatte Gala mit 2:3 verloren. Damit wird in der kommenden Saison KEIN Team aus der Türkei in der Champions League dabei sein. Für Deutschland sind fünf Teams dabei: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund.