Diese Spiele sind beim "Game of the Year"-Award am Start

Die „Game Awards“ sind sowas wie die Oscars der Gaming-Industrie. Diese sieben Spiele hoffen auf den großen Preis.

Einmal im Jahr bekommen krasse Entwickler und Spiele Preise für ihre Leistung in der Gaming-Branche. Die nächsten Awards werden in Los Angeles verliehen. Den Livestream kannst du dir in Deutschland am 13. Dezember zwischen 01:30 bis 05:00 Uhr nachts geben.

Diese Spiele sind nominiert

Den "Game of the Year"-Award kann aber nur eines der Games einsacken:



Astro Bot : Astros Erzfeind hat sein Schiff zerstört. Jetzt muss die Crew gefunden und das Schiff repariert werden.

: Astros Erzfeind hat sein Schiff zerstört. Jetzt muss die Crew gefunden und das Schiff repariert werden. Balatro : Ein etwas anderes Poker-Spiel. Karten aus dem bekannten Deck werden mit neuen Jokern kombiniert, um fett abzukassieren.

: Ein etwas anderes Poker-Spiel. Karten aus dem bekannten Deck werden mit neuen Jokern kombiniert, um fett abzukassieren. Black Myth: Wukong : Inspiriert von chinesischer Mythologie, kämpft der Spieler als Affenkönig. Das Ziel? Die dunkle Wahrheit zu enthüllen.

: Inspiriert von chinesischer Mythologie, kämpft der Spieler als Affenkönig. Das Ziel? Die dunkle Wahrheit zu enthüllen. Elden Ring: Shadow of the Erdtree : Im Schattenland sind Geheimnisse, die darauf warten enthüllt zu werden. Jeder Sieg im Kampf lüftet ein bisschen mehr.

: Im Schattenland sind Geheimnisse, die darauf warten enthüllt zu werden. Jeder Sieg im Kampf lüftet ein bisschen mehr. Final Fantasy VII: Rebirth : Die Reihe ist Kult! Jetzt wird die Geschichte von Cloud und seinen Freunden neu erzählt.

: Die Reihe ist Kult! Jetzt wird die Geschichte von Cloud und seinen Freunden neu erzählt. Metaphor: ReFantazio: Mittelalter. Der König wurde ermordet. Der rechtmäßige Thronerbe benötigt Hilfe, um die Krone zu bekommen.