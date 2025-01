45 verletzte Palästinenser aus Gazastreifen evakuiert

Israel hat den Patienten erlaubt, auszureisen, um sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten behandeln zu lassen.

Am Dienstagmorgen wurden sie aus dem Europäischen Krankenhaus in Chan Junis über den Grenzübergang Kerem Schalom nach Israel gebracht. Von da soll es weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium brauchen im Gazastreifen mehrere tausend Menschen eine medizinische Behandlung.

Gazastreifen: Fast alle Krankenhäuser geschlossen

Durch die israelische Offensive - die nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 begann - sind viele Kliniken im Gazastreifen zerstört oder können nur noch eingeschränkt arbeiten. Außerdem kontrolliert Israel die Ein- und Ausreise im Gazastreifen, seit die Armee die Stadt Rafah eingenommen hat.

Überschwemmungen im Gazastreifen durch starken Regen

Zudem hat es in dem Küstengebiet aktuell so starke Regenfälle gegeben, dass manche Gebiete überschwemmt sind. Zuletzt war es im Gazastreifen nachts teilweise unter zehn Grad kalt, dazu starker Wind und Regen. Laut UN-Angaben müssen knapp eine Million Menschen den Winter ohne eine angemessene Unterkunft überstehen.