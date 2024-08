Gefangenenaustausch mit Russland: Deshalb ist Kevin aus RLP jetzt frei

Russland, Belarus und der Westen haben Gefangene ausgetauscht. Darunter soll auch ein 19-Jähriger aus Montabaur sein.

Der 19-Jährige ist laut dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung unter den Freigelassenen. Kevin Lick wurde in Deutschland geboren und lebte 12 Jahre in Montabaur in Rheinland-Pfalz. Dann zog er mit seiner Mutter nach Russland.

Warum wurde Kevin in Russland verhaftet?

Den Berichten nach stand er dem russischen Regime kritisch gegenüber. Mit 17 Jahren soll Kevin mehrfach Fotos von Militärstützpunkten gemacht und nach Deutschland an Politiker geschickt haben.

Kevin wurde im letzten Jahr verhaftet – kurz bevor er mit seiner Mutter nach Deutschland fliegen wollte. Der russische Geheimdienst soll ihm wegen der Fotos Landesverrat vorgeworfen und ihn 2023 zu vier Jahren Straflager verurteilt haben.

Nach Gefangenenaustausch: Kevin wohl zurück in Deutschland Dauer 0:33 min Nach Gefangenenaustausch: Kevin wohl zurück in Deutschland

Wo genau Kevin jetzt ist, ist noch unklar. Er soll heute Nacht zusammen mit anderen Freigelassenen am Flughafen in Köln/Bonn angekommen sein. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

XXL-Gefangenaustausch: Das musst du wissen!

Am Donnerstag hat es einen offiziellen Austausch von 26 Gefangenen zwischen Russland und mehreren westlichen Staaten gegeben. Koordiniert wurde alles von der Türkei.

Deutschland hat unter anderem mitgemacht, weil Gefangene in Russland und Belarus unter menschenunwürdigen Zuständen festgehalten werden.

Russland hat mitgemacht, um damit zu zeigen, dass sie ihre "Leute nicht im Stich" lassen. Damit sind inhaftierte Russen gemeint, die im Ausland verhaftet wurden.

Der Austausch jetzt könnte ein Schritt sein, um über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln.

