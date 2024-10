"No-Go-Area" in Freiburg wird zum Treffpunkt für alle

Der Stühlinger Kirchplatz in Freiburg hat keinen guten Ruf. So wird er jetzt zu nem Treffpunkt für Essen und Quatschen.

Bei Nathan Thurlow bekommt man am Stühlinger Kirchplatz jeden Donnerstag Tee, Suppe und Co. Er will mit "Soup in the Park" eine entspannte Atmosphäre schaffen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Mehrere Freiwillige machen mit. Auch Geflüchtete und Obdachlose kommen hier zusammen und helfen beim Kochen.

Stühlinger Kirchplatz in Freiburg: Eigentlich "No-Go-Area"

Geflüchtete, Obdachlose und drogenabhängige Menschen kommen an diesem sogenannten "sozialen Brennpunkt" zusammen.

Laut Nathan Thurlow wird hier regelmäßig gedealt, getrunken, sogar gestohlen und geprügelt.

Wenn er aber mit seinem umgebauten Lastenrad mit Anhängern auf den Platz fährt, dann ist die Stimmung eine ganz andere: Neben seiner Spültheke und dem DJ-Pult sitzen alle zusammen, essen und unterhalten sich bei Musik.

Im Gespräch mit dem SWR erzählt er, dass er selbst mal nach einer Trennung in einer Krise steckte und nicht weiter wusste. Er wolle seine Erfahrungen mit anderen teilen. Er sagt, diese Aktion lebt vor allem von den Spenden der Besucher, die seinen Einsatz feiern.