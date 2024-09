Wem der Urlaub im Sommer zu teuer war, kann auch in den Herbstferien günstig reisen. Kroatien und Bulgarien haben baba Preise.

Laut dem Vergleichsportal "Check24" sind Pauschalreisen in den Herbstferien fünf Prozent günstiger als in den Sommerferien. Wo du am meisten sparst, erfährst du hier:

Auf den ersten beiden Plätzen sind Kroatien und Montenegro : Hier kostets bis zu 32 Prozent weniger als im Sommer. Urlauber zahlen knapp über 100 Euro pro Tag.

Am billigsten ist der Urlaub in Bulgarien . Hier zahlen Urlauber knapp über 90 Euro pro Tag.

. Hier zahlen Urlauber knapp über 90 Euro pro Tag. Griechenland und Portugal sind bis zu 11 Prozent billiger, hier zahlt man aber knapp über 120 Euro pro Tag.

Wer im Urlaub aber nach Dubai oder auf die Kapverden will, muss draufzahlen. Diese Reiseziele sind im im Herbst deutlich teurer als im Sommer.

