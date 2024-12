Studie: Zocken kann gesund sein!

Eine neue Gaming-Studie zeigt, wie sich das Spielen von Open-World-Games auf Entspannung und Wohlbefinden auswirkt.

Die Forscher des Imperial College London und der Universität Graz haben dazu eine Umfrage und zusätzlich persönliche Interviews durchgeführt. Die Studie hat gezeigt, dass Open-World-Games das Wohlbefinden und die Entspannung fördern.

Diese Games können laut der Studie Stress abbauen

Die Forscher haben herausgefunden, dass sich das freie und selbstständige Erkunden im Game positiv auswirkt. So werden psychologische Grundbedürfnisse wie Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit befriedigt, was Zufriedenheit fördert und Stress reduziert. Der Grund dafür ist, dass diese Games es den Spielern ermöglichen, virtuelle Landschaften in ihrem eigenen Tempo zu erkunden.

Dazu zählen Games wie:





The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Minecraft

Elder Scrolls 5: Skyrim

Assassin's Creed

Elden Ring

Ghost of Tsushima

Red Dead Redemption 2