Vermisste 10-Jährige wie durch ein "Wunder" per Drohne gefunden 🫂

Am Abend des 14. September bemerkten die Eltern aus Louisiana in den USA, das ihre Tochter verschwunden ist.

Zuletzt wurde Peyton in ihrem Schlafanzug gesehen. Am nächsten Morgen hat die Familie Saintignan die 10-jährige Peyton dann als vermisst gemeldet. Laut der Familie ist Peyton in der Vergangenheit schon häufiger geschlafwandelt – aber noch nie außerhalb des Hauses. Über den Tag haben Hunderte Freiwillige gemeinsam mit ihrer Familie und der Polizei in den Wäldern ohne Erfolg nach Peyton gesucht. Erst am Abend gelang der Durchbruch.

Vermisste 10-Jährige wird mit einer Wärmebilddrohne gefunden

Mit einer Wärmebilddrohne checkten Helfer die Wälder aus der Luft ab und stießen plötzlich auf etwas Verdächtiges. Die 10-jährige Peyton in ihrem lila-weißen Schlafanzug. Der verantwortliche Sheriff Jason Parker sagte den Medien nach dem Erfolg, es sei "ein Wunder, das sie unversehrt geblieben ist". Bis auf ein paar Mückenstiche habe Peyton nichts gefehlt.