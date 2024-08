Google als voreingestellte Suchmaschine? Gericht sagt: No way

Ein Bundesgericht hat Google wegen Wettbewerbsverstößen schuldig gesprochen. Dabei könnte es auch um dein Smartphone gehen.

Das Gericht sagt nämlich, dass Google sich durch miese Methoden einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Suchmaschinen ergaunert hat. Beispiel gefällig? Google hat Apple Milliarden überwiesen, um auf den iPhones als Suchmaschine voreingestellt zu sein.

Google als voreingestellte Suchmaschine: Richter spricht von Monopol

Richter Amit Mehta sagte in seinem Urteil, dass Google eine Monopolstellung unter den Suchmaschinen habe. Für Google liegt das aber in erster Linie an der Qualität der Suchmaschine. Das Unternehmen will gegen die Gerichtsentscheidung vorgehen.

Kriegt Google jetzt eine Strafe?

Welche Konsequenzen das Urteil für Google hat, ist unklar. Ebenfalls ist es schwer zu sagen, ob das Gericht beispielsweise Apple überhaupt vorschreiben kann, etwas an der Voreinstellung zu ändern. Denn Apple oder andere Unternehmen hinter Browsern waren gar kein Teil des Verfahrens.

