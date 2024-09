Migration: Was bringen die Grenzkontrollen?

Bei den Kontrollen an den Grenzen von Deutschland wurden rund 100 Menschen zurückgewiesen. Mehr Leute haben Asyl gesucht.

Die Facts vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:

Von Montag bis Donnerstag kamen 3.626 Asylsuchende nach Deutschland.

In den beiden Wochen davor waren es im gleichen Zeitraum 3.581 und 3.063 Menschen.

Der Hintergrund: Seit Montag gibt's Kontrollen an allen Außengrenzen von Deutschland.

Einreise von 100 Menschen an der Grenze abgelehnt

An der westlichen Grenze von Deutschland wollten seitdem 182 Menschen unerlaubt einreisen. Davon wurden 100 Leute direkt an der Grenze zurückgewiesen. So berichtet es die "Welt am Sonntag". Die Zahlen sollen von einer internen Statistik der Bundespolizei kommen.

