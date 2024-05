Hat Hailey Bieber schon Name und Geschlecht vom Baby gedroppt? 🌸

Hailey Bieber ist schwanger. Jetzt lässt ein Post viele Fans spekulieren.

Kleine Kirschblüten auf meinen Fingernägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch 🥟🥟🌸

Das schreibt Hailey zu ihrem aktuellsten Post - und sorgt damit für ganz schön viel Aufregung in den Kommentaren. Viele User und Userinnen schreiben: "Es ist ein Mädchen!" Der meistgelikte Kommentar ist sicher, dass Hailey mit ihrem Post bestätigt, dass sie und Justin eine Tochter bekommen. Aber: Explizit dazu geäußert hat sich keiner der beiden - es bleibt also bei den Spekulationen der Fans.

Hailey Bieber ist schwanger: Möglicher Name für eine Tochter?

Was in den Kommentaren ebenfalls vermutet wird: Hailey könnte den Namen für das Baby gedroppt haben. Weil Hailey von einer kleinen Kirschblüte, einer "cherry blossom" in ihrem Bauch spricht, fragt eine Userin: "Ist es ein Mädchen? Werdet ihr sie Blossom nennen? Oder ein Blumenname?" Auch diese Frage bleibt allerdings unbeantwortet.

So haben Hailey und Justin Bieber verkündet, dass sie ein Baby bekommen: