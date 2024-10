Breakup! Halle Bailey ist wieder Single

Der Rapper DDG und Schauspielerin Halle Bailey haben sich anscheinend getrennt. Was genau da los ist, checkst du hier!

Auf Instagram hat DDG am Donnerstag gepostet, dass die beiden getrennt sind. Sie waren zwei Jahre ein Paar. Das hat DDG in seiner Instagram Story geschrieben:

Nach reiflicher Überlegung und eingehenden Gesprächen haben Halle und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir glauben, dass es der beste Weg für uns beide ist.

Trennung von Halle Baily und DDG: Was ist mit ihrem Kind?

Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der noch nicht einmal ein Jahr alt ist. Beide wollen ihn zusammen großziehen. DDG hat in seiner Story auch geschrieben, dass er und Halle immer noch beste Freunde sind und sie immer noch Liebe für einander empfinden. Halle hat bisher noch kein Statement zur Trennung gedroppt.

Das sind die Reactions auf die Trennung von DDG und Halle

Auf TikTok reagieren Fans und User gemischt. Viele wollen es gar nicht glauben, andere halten die Trennung für einen Fake oder sogar für Promo: "its ddg, that boy be trolling😭" schreibt zum Beispiel ein User. Hier kannst du dir die Reaction der beiden YouTuber Deshae und Brooklyn anschauen:

