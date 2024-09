Der Übergriff ist am Montag in der Heidelberger Altstadt passiert. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen.

Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus. Das ist laut der Kriminalpolizei passiert:

Ein Mann hat die Touristin auf dem Neckarmünzplatz in Heidelberg angegriffen.

Der vermutete Grund: Die Frau hat ein T-Shirt mit einem Davidstern und der Aufschrift "Bring them home now" getragen.

Der Mann packte die Frau und forderte sie auf, das Shirt auszuziehen.

Die Frau wurde dabei leicht am Oberkörper verletzt.

Als ihr Mann helfen wollte, schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht.

Der Verdächtige konnte flüchten.

Nach Angriff auf Frau mit Davidstern-Shirt : Verdächtiger in Ludwigshafen gefasst

Die Polizei hatte nach dem Vorfall Fotos von dem Verdächtigen veröffentlicht. Daraufhin hat sich laut Polizei ein 29-Jähriger gemeldet, dass er der Täter sei. Er wollte aber nicht sagen, wo er gerade ist. Die Polizei fing deshalb an ihn zu suchen und konnte den Mann am Donnerstag in Ludwigshafen festnehmen. Er ist jetzt in U-Haft.

Der Satz auf dem T-Shirt der Frau bezieht sich auf die israelischen Geiseln, die seit dem 7. Oktober von Hamas-Terroristen im Gazastreifen gefangen gehalten werden.

