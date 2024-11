Dieser Einbrecher so: "Jetzt erstmal ein Bier"

In einer Tankstelle in Hildrizhausen hat sich der mutmaßliche Dieb auf eine Kühltruhe gesetzt und ein Bier aufgemacht.

Der 32-Jährige soll am frühen Sonntagmorgen in die Tankstelle an der Altdorfer Straße in Hildrizhausen, Kreis Böblingen, eingebrochen sein. Eine Zeugin habe beobachtet, wie er mehrfach gegen die Glastür getreten und sie dann auseinandergedrückt hat. Statt mit seiner Beute zu fliehen, hat er in der Tankstelle erstmal ein Bier getrunken.

Das soll laut der Polizei passiert sein, als sie den Mann festnehmen wollten:



Er hat die Polizeibeamten ignoriert.

Ein Polizeihund hat ihm dann ins Bein gebissen und ihn von der Kühltruhe, auf der er saß, runter gezogen.

Auf dem Boden wurden ihm Handschellen angelegt.

Die Polizei fand mehrere Messer bei ihm, die in ein Handtuch eingewickelt waren.

Der Mann hat sich gewehrt und die Beamten beleidigt.

Er wurde leicht verletzt, deswegen in einem Krankenhaus behandelt und danach in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.