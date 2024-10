Auf TikTok gehen gerade Videos mit der Stimme von Adolf Hitler viral. Darin wird der Nationalsozialismus verharmlost.

In den Videos werden Ausschnitte von echten Reden von Adolf Hitler auf Musik gelegt oder eine KI-generierte Stimme verwendet. Dann klingt es so, als würde Hitler Englisch reden oder Popsongs singen.

KI-generierte Hitler-Videos gehen viral

Recherchen des ZDF haben ergeben, dass diese Audios in tausenden TikToks benutzt werden. Laut der Organisation "Media Matters for America" erreichen einige der Videos über eine Million Aufrufe, bevor sie gelöscht werden.

Nationalsozialismus wird verharmlost: So problematisch sind die Videos

In den Videos wird der Nationalsozialismus anders dargestellt, als es in der Realität war. Hitler soll so als friedlicher und rücksichtsvoller Politiker rüberkommen.

Viele User glauben das auch. In den Kommentaren zu dem Video steht zum Beispiel: "Vielleicht ist er ja doch nicht so ein Verbrecher." Aber: Bei dem Content, der in den Videos wiedergegeben wird, handelt es sich um Propaganda-Material der Nazis oder Fake News, die von den Video-Machern in Umlauf gebracht werden!

Die Nationalsozialisten und der Holocaust Als die Nationalsozialisten in Deutschland 1933 die Herrschaft übernahmen, begannen sie einzelne Teile der Bevölkerung auszugrenzen - zum Beispiel Juden. Viele von ihnen wurden in Konzentrationslager gebracht und dort umgebracht. Insgesamt wurden bis 1945 in Europa mehr als sechs Millionen Juden ermordet. Diesen Massenmord nennt man auch Holocaust.

Wenn du dich über Hitler und den Nationalsozialismus informieren willst, kannst du das mit diesem Video machen:

10 Fakten, die man über den Zweiten Weltkrieg wissen muss | MrWissen2go | Terra X