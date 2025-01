"Fallout" & Co: Feuer in LA stoppt Produktion bei diesen Serien

In Los Angeles wüten mehrere Feuer. Das hat auch Auswirkungen auf die Produktion von Serien in Hollywood.

Seit Dienstag brennt es in Los Angeles in den USA. Mittlerweile wütet eines der Feuer auch in den Hollywood Hills. Zehn Menschen sind gestorben , über 10.000 Gebäude in Flammen aufgegangen.

Produktionsstopp von Serien wie "Fallout 2" wegen Waldbränden

Wegen der Feuer wurden bereits am Mittwoch einige Drehs von Serien gestoppt, wie "Variety" berichtet. Die Genehmigungsbehörde FilmLA hat die Dreherlaubnis für bestimmte Regionen wegen der Waldbrände und schlechten Luftqualität entzogen. Betroffen sind unter anderem die Produktionen für:

"Fallout 2" - hier soll es voraussichtlich am Freitag weitergehen.

"Grey's Anatomy"

"Jimmy Kimmel Live" - die Fernsehsendung ist am Mittwoch ganz ausgefallen.

"Abbot Elementary"

"Ted"

"Suits: LA"