Jobsuche nicht so easy? Daran könnte es liegen

Weil die Wirtschaft gerade nicht so läuft, bauen manche Branchen Stellen ab. Aber: Andere brauchen sogar mehr Leute.

Insgesamt ist die Lage schwierig. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung fragt jeden Monat 9.500 Unternehmen in Deutschland, wie es so bei dem Thema Personalplanung aussieht. Die Forscher nennen das "Beschäftigungsbarometer". Dabei ist jetzt rausgekommen, dass der Wert so schlecht ist wie seit Juli 2020 nicht mehr:

Die Situation am Arbeitsmarkt entwickelt sich seit Monaten negativ, nicht stark, aber kontinuierlich.

Industrie- und Handelsunternehmen wollen mehrheitlich in den nächsten drei Monaten Stellen abbauen. In diesen Branchen ist die Lage anders: Die meisten Unternehmen im Bereich Dienstleistung und Bau wollen an der Mitarbeiterzahl nichts ändern. In den Branchen Tourismus und IT werden sogar zusätzliche Mitarbeiter gesucht.

