Kostenlose Impfungen für Wohnungslose in Koblenz

Vor allem für Menschen, die auf der Straße leben, sieht die medizinische Versorgung schlecht aus. Ein Projekt hilft.

In der kalten Jahreszeit helfen Impfungen gegen Corona, Grippe und Co. insbesondere vorerkrankten Menschen. Zum Arzt gehen und sich impfen lassen ist für viele Wohnungslose aber schwierig. Ein Projekt von zwei Studierenden, Andreas Wilting und Anna Lena Gerz, in Koblenz soll helfen:

An verschiedenen Terminen kann man sich unter anderem gegen Corona, Grippe und Tetanus impfen lassen. Die nächste und vorerst letzte Möglichkeit gibt es am 29. November bei der Caritas (Neustadt 20, 56068 Koblenz).

Medizinisch unterstützt wird das Projekt von "MediNetz" - einem Verein, bei dem sich Ärzte ehrenamtlich engagieren.

Impfungen für Wohnungslose 8.11.2024 Organisatoren des Koblenzer Impfprojekts sind zufrieden Dauer 0:40 min Das Impfprojekt für sozial schwache und wohnungslose Menschen in Koblenz ist gut angenommen worden. Bei drei Terminen seien um die 30 Menschen gekommen, sagten die Organisatoren.

Mehr Good News:

Luxus-Hotels spenden 120.000 Möbel an bedürftige Familien