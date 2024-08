Alle warten auf inZOI! Jetzt gibts die offiziellen Specs

Schon länger wird das neue Life Game als DIE Konkurrenz für Sims gehandelt. Jetzt gibt es neue Infos zu inZOI.

Der koreanische Entwickler KRAFTON hat die offizielle Steam-Seite für inZOI veröffentlicht. Ein Release-Datum wird darauf nicht genannt. Allerdings kann man nun die ersten Technikdaten mit dem Konkurrent Sims vergleichen. Dabei fällt auf:

Die Anforderungen für inZOI sind deutlich höher als für Sims.

Kommt Sims 4 mit mindestens 26 GB Speicherplatz aus, braucht inZOI beispielsweise mindestens 60 GB Speicherplatz.

Das liegt wohl vor allem an der detaillierten Grafik die inZOI verspricht und auf die viele Fans warten.

Hier gibts einen ersten Einblick in das Game:

Warum warten alle auf inZOI?

Für alle Simulations-Gamer gab es in letzter Zeit ein paar Downer. Das Spiel Life by you wurde überraschend eingestellt. Außerdem gibt es das Gerücht, dass Sims 5 gecancelt wurde. Ob inZOI bei den Fans wirklich so gut ankommt, wird sich nach dem Release zeigen. Alternative können Fans auch auf Paralives warten, das 2025 erscheinen soll.