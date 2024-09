Iran: Viele Tote bei Gasexplosion

Die Ursache war wohl ein Gasleck. Mindestens 38 Menschen sind getötet worden.

Die Explosion ereignete sich am Samstagabend in einem Kohlebergwerk im Nordosten des Irans - in der Stadt Tabas. Die Ursache soll eine Methangas-Explosion in der Kohlemine sein.

Zum Zeitpunkt der Explosion waren wohl 69 Bergleute im Dienst. Mindestens 38 seien gestorben. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Irna. Einige Medien berichten von mindestens 51 Toten.

Nach Explosion: Rettungskräfte im Iran weiter im Einsatz

Im Bergwerk laufen immer noch Rettungsarbeiten. Der Innenminister Eskandar Momeni sagte am Sonntag, die Rettungskräfte wären einige Hundert Meter von der Stelle entfernt, an der sie die vermissten Bergleute vermuten. Nach 14 von ihnen wird immer noch gesucht.