Islam Dulatov hat sich mit einem Knockout einen Vertrag in der UFC gesichert. Seine Fans wollten das heftig feiern.

Der Fight zum Vertrag in der wichtigsten MMA-Organisation fand bereits in der Nacht auf Mittwoch in Las Vegas statt. Der 26-Jährige schickte seinen Gegner Vanilto Antunes aus Brasilien noch in der ersten Runde schlafen. Der UFC-Boss Dana White feierte die Perfomance des Düsseldorfers extrem und machte den Vertrag klar.

Eskalation für Islam Dulatov am Düsseldorfer Flughafen

Jetzt ist Dulatov zurück in Deutschland. Dort warteten viele Fans, um ihn zu empfangen. Die Supporter folgten ihm auch noch durch die Gänge des Flughafens und machten dabei ordentlich Alarm.

Aber Videos sagen hier wohl mehr als Worte, gönn dir:

Scenes in Düsseldorf 🇩🇪 Germany’s newest UFC star Islam Dulatov given a hero’s welcome home! #ufc #ufcvideo #ufcfighter #ufcfightnight #ufcfighter #ufc_mma_sport

Aura. #dulatov #islamdulatov #ufc #düsseldorf