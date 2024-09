Ermittler in Bayern haben einen 27-jährigen Mann festgenommen. Er soll geplant haben, in der Stadt Hof mit zwei Macheten bewaffnet, möglichst viele Soldaten zu töten.

Das ist bisher bekannt:

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen mutmaßlichen Islamisten festnehmen lassen .

. Der 27-jährige Syrer soll einen Anschlag auf Bundeswehrsoldaten geplant haben.

geplant haben. Während ihrer Mittagspause wollte er in der Stadt Hof in Bayern wohl so viele Soldaten wie möglich angreifen und töten.

wohl so viele Soldaten wie möglich angreifen und töten. Vor ein paar Tagen kaufte er sich vermutlich deswegen zwei Macheten , etwa 40 cm lang.

, etwa 40 cm lang. Motiv: Er wollte wohl Aufsehen erregen und Verunsicherung in der Bevölkerung auslösen.

Die Polizei hat den Mann am Donnerstag in der Region Hof festgenommen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt zu weiteren Details.