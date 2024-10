UN-Hilfswerk für Palästinenser darf nicht mehr in Israel arbeiten

92 von 120 Abgeordneten stimmten im israelischen Parlament, der Knesset, für das Verbot. Das könnte heftige Konsequenzen haben.

Für UNRWA bedeutet das Verbot, dass die Organisation die Arbeit in den Palästinensergebieten kaum fortsetzen kann, weil Israel die Grenzübergänge kontrolliert. Der Grund für das umstrittene Gesetz: Israel wirft UNRWA vor, dass einige Mitarbeiter an Terroraktivitäten beteiligt waren - unter anderem am Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober.

Das waren die Reaktionen auf Israels Gesetzentwurf