Hunde-Mama bringt Welpen selbst in Tierklinik 🐶

Eine streunende Hündin in Istanbul hat ihrem Welpen das Leben gerettet. Ein Video zeigt ihre unendliche Mutter-Liebe.

Fast alle Welpen aus ihrem Wurf waren gestorben. Zwei waren noch am Leben - das eine hatten Tierschützer schon in eine Klinik in Istanbul gebracht. Jetzt drohte auch das Letzte zu sterben. Die Hunde-Mama folgt ihrem Instinkt und legt das leblose und unterernährte Kleine vor der Tierklinik ab. Das zeigt das Video der Überwachungskamera.

Paw-some 'Mom' saves the day. Mother dog carries unconscious puppy to Turkish vets. #dogs #istanbul🇹🇷

Hunde-Mama weicht nicht von der Seite des Welpen

Ein Tierarzt stellte fest: Das Herz des Welpen schlug noch. Sofort kam das Junge auf die Intensivstation und wurde mit Medikamenten behandelt. Mittlerweile geht es ihm gut. Während der Behandlung war die Hunde-Mama die ganze Zeit mit dabei.

Sie zeigt die Liebe, die eine Hundemutter für ihre Welpen empfindet.

Die Milch der Hündin hatte wohl für die Ernährung der Welpen nicht ausgereicht, vermuten die Tierärzte. Jetzt werden Mama und die zwei Jungen in der Tierklinik versorgt, bis sie stark genug sind.