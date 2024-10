DFB: Jonathan Burkardt von Nagelsmann nachnominiert!

Der Mainzer Stürmer wird am Freitag beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina zum Team gehören.

Burkardt glänzte am Samstag beim Bundesliga-Spiel mit zwei Toren und hatte so zum 3:0-Sieg seiner Mainzer gegen St. Pauli beigetragen. Er ist mit fünf Saisontoren aktuell der erfolgreichste deutsche Stürmer in der Bundesliga und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert.

Deutsche Nationalmannschaft: Empfehlung von Couch Henriksen

Nachdem Niclas Füllkrug und Jamal Musiala die Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt hatten, ist auch Kai Havertz abgesprungen. Der Stürmer des FC-Arsenal hat laut dem DFB Beschwerden im linken Kniegelenk und wird jetzt von Burkardt ersetzt. Er bekam eine klare Empfehlung und viel Unterstützung von Mainzer Trainer Bo Henriksen.

