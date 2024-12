Junge Frauen haben weniger Geld als Männer: Was bedeutet das? 💸

Junge Frauen in Deutschland haben laut einer Umfrage weniger Geld als Männer im gleichen Alter. Hier sind alle Infos.

Die Forscher haben das Einkommen von Frauen und Männern zwischen 14 und 24 Jahren abgefragt. Das sind die Ergebnisse:

Frauen kommen mit Taschengeld und einem Job im Schnitt auf 684 Euro monatlich.

Männer kommen auf 990 Euro.

Der Bundesverband deutscher Banken hat die Studie erstellt. 700 Jugendliche und junge Erwachsene wurden befragt.

Was bedeutet das für Frauen und Männer?

Männer können dadurch mehr Cash für Dinge wie Bildung, Anlagen und andere Sachen ausgeben. Im Durchschnitt legen sie wohl 223 Euro pro Monat auf die hohe Kante. Bei Frauen sind es laut der Studie 154 Euro.

Etwa die Hälfte der Befragten hat am Monatsende noch Geld übrig. 30 Prozent kommen demnach gerade so hin. Der Rest kommt mindestens in manchen Monaten nicht mit dem Geld aus.