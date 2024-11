Jura-Bachelor für mehr Gleichberechtigung – Das ist der Plan

Ohne Staatsexamen, kein Abschluss - das will die Landesregierung in BW jetzt ändern. Ein neuer Bachelor soll kommen.

Dafür wird jetzt am Landeshochschulgesetz geschraubt. Wenn es nach der Regierungsfraktion um die Grünen und CDU geht, sind Unis in BW bald in der Lage, einen Bachelorabschluss fürs Jura-Studium einzuführen.

Aktuell ist es nämlich so: Wenn du am Ende deines Jura-Studiums stehst, kommt das Staatsexamen. Bestehst du das Staatsexamen, wofür du zwei Chancen hast, bist du Volljurist und kannst als Richter, Staatsanwalt und Co. arbeiten. Wenn du nicht bestehst, bleibst du mit deinem Abi zurück.

Jura-Studis in BW sollen auch Bachelorabschluss bekommen Dauer 0:25 min Jura-Studis in BW sollen auch Bachelorabschluss bekommen

Laut Grünen-Sprecher Michael Joukov wäre diese Änderung eine Art Auffanglösung.

Wir beenden die Ungerechtigkeit, dass Studierende trotz jahrelanger Leistungen ohne Abschluss dastehen.

Zuerst soll die neue Regel in Konstanz umgesetzt werden. Auch in Bundesländer wie Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist eine ähnliche Regeländerung geplant.

Welche Möglichkeiten gibt es mit Jura-Bachelor?

Dass Studierende im Jura-Studium durch beide Versuche des Staatsexamens durchfallen, kommt immer wieder vor. In BW haben 2021 insgesamt 392 Studis das erste Staatsexamen nicht gepackt, 73 von ihnen endgültig. Wenn man „nur“ den Bachelor in der Tasche hat, kann man zum Beispiel in Rechtsabteilungen von Unternehmen, in Kanzleien oder bei Behörden arbeiten.