Justin Baldoni verklagt Blake Lively: Der Beef geht weiter!

Zwischen den Co-Stars von "It Ends With Us" folgt eine Klage nach der anderen. Jetzt gegen Blake Lively. Das steht drin!

Justin Baldoni hat im Film "It Ends WIth Us" ("Nur noch ein einziges Mal") zusammen mit Blake Lively eine der Hauptrollen gespielt. Außerdem hat er selbst Regie geführt. Jetzt wirft er seiner Schauspielkollegin Blake Lively und deren Mann Ryan Reynolds Verleumdung vor - also absichtlich falsche Behauptungen verbreitet zu haben - und will mindestens 400 Millionen Dollar Schadenersatz. Die Klage hatte er vorher schon angekündigt. Darin heißt es, er habe wegen Blakes Verhalten "keine andere Wahl" gehabt, als sie einzureichen.

Blake Lively und Justin Baldoni: Wer verklagt wen?

Im Sommer 2024 ging ein Shitstorm gegen Blake Lively los. Viele auf Social Media waren über ihre Promo zum Film not amused. Eine angebliche Kampagne gegen Blake Lively könnte damit zu tun haben.

DESWEGEN bekommt Blake Lively gerade Hate ab

Fans fanden, dass Blake den Film eher wie einen "Feel Good"-Liebesfilm promoten würde. Dabei handelt er von einer toxischen Beziehung und häuslicher Gewalt.

Blake Lively und Justin Baldoni verklagen sich gegenseitig In der Zeitung "The New York Times" veröffentlichte Blake Lively im Dezember 2024 private Nachrichten, in denen eine angebliche Kampagne von Justin Baldoni gegen Blake Lively beschrieben wird. Sie reichte auch eine rechtliche Beschwerde ein - das wird häufig gemacht, bevor die offizielle Klage kommt.

Justin Baldoni hat daraufhin die "New York Times" verklagt. Er beschuldigte die Zeitung, mit Lively zusammengearbeitet zu haben, um seinem Ruf zu schaden.

Wenige Stunden später ging auch Blake Livelys offizielle Klage gegen Justin Baldoni und mehrere weitere Personen ein, die mit dem Film in Verbindung stehen. Der Vorwurf: Belästigung am Set und eine koordinierte Kampagne mit dem Ziel, ihrem Ruf zu schaden.

Belästigung am Set? Justin Baldoni streitet Vorwürfe ab

Blake Lively wirft Justin Baldoni vor, am Filmset übergriffige Bemerkungen gemacht zu haben - unter anderem über seine angebliche frühere Pornosucht und über den Körper von Blake Lively und anderen Leuten am Set. Weil Blake Lively dagegen vorging, sollen Justin Baldoni und die Produktionsfirma die angebliche Kampagne gestartet haben - zum Beispiel mit Gerüchten auf Social Media - um ihren Ruf zu schädigen.

Die Vorwürfe streitet Justin Baldoni in seiner Klage ab. Sein Anwalt sagte in einem Statement, Blake Lively hätte zum Teil manipulierte Informationen an die Medien weitergeben und hat angekündigt, "alle vollständigen Textnachrichten, E-Mails, Videomaterial und andere dokumentarische Beweise" zur Verfügung zu stellen.