Justin Timberlake geht mit Pen🍆s-Panne auf TikTok viral

Ein Fauxpas beim letzten Konzert von Justin Timberlake sorgt auf TikTok für Furore. Obacht bei der Wahl der Garderobe.

Wer in der Öffentlichkeit steht, muss sich leider damit abfinden, dass jedes Missgeschick sofort auf sämtlichen Social-Media-Plattformen die Runde macht. Das erfuhr Justin Timberlake nach dem letzten Konzert seiner "The Forget Tomorrow"-Tour in Nashville, Tennessee (USA).

Penis-Panne bei Justin Timberlake Dauer 0:13 min Penis-Panne bei Justin Timberlake

Justin Timberlake präsentiert sich unfreiwillig sehr freizügig

Während des Konzerts saß ein Teil von Timberlakes Garderobe ziemlich unvorteilhaft und zeigte dadurch sein bestes Stück sehr anschaulich. Ein Tragegurt wurde ihm zum Verhängnis mit seinem Gehänge, was sicherlich keine Absicht war. Auf TikTok machen derzeit Videos vom Konzert die Runde, in denen sich die Community über die Szene lustig macht.

Schau selbst:

Justin Timberlake Concert @Justin Timberlake