In Kalifornien brennt es schon seit vielen Tagen. Stars aus den USA und Deutschland wollen jetzt spenden.

Beyonce soll über ihre Stiftung Beygood wohl rund 2,4 Millionen Euro an Betroffene spenden. Das gab die Organisation auf Instagram bekannt.

Mit dem Geld sollen Menschen unterstützt werden, die ihre Häuser durch das Feuer verloren haben.

Brände in L.A: Beyonce kündigt Millionenspende an Dauer 0:17 min Brände in L.A: Beyonce kündigt Millionenspende an

L.A.: Bald deutsche Handwerker im Einsatz?

Auch aus Deutschland soll Hilfe kommen. Der Bodybuilder und Wahl-Kalifornier Ralf Moeller kündigte an, deutsche Handwerker in die USA zu schicken. "Wir wollen Kalifornien helfen und werden auch mit der Politik zusammenkommen", sagte er auf der Messe Bau 25 in München. Es seien schon viele Anfragen von hilfsbereiten Handwerken eingegangen, so Moeller.

Brände: Auch Selenskyj bietet Hilfe an

Auch die Ukraine möchte seinen militärischen Partner, die USA, nicht im Stich lassen. So habe Präsident Wolodymyr Selenskyj angeboten, rund 150 Feuerwehrleute nach Kalifornien zu schicken. Das berichtete die dpa.

Ebenfalls helfen will Tech-Milliardär Elon Musk . So hat er laut einem Post auf X den Plan, kostenloses Internet über sein Satellitensystem Starlink in den betroffenen Regionen anzubieten.