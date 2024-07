"Die Simpsons": Erfüllt Kamala Harris die Prophezeiung?

"Die Simpsons" haben es vor 24 Jahren vorausgesagt: Nach Donald Trump wird SIE die neue Präsidentin der USA.

Viele Voraussagen der "Simpsons" sind bis heute schon eingetreten. Sogar, dass Donald Trump Präsident der USA wird - und erneut kandidieren wird. In dieser Prophezeiung geht es nicht direkt um Harris und auch die Situation ist nicht hundertprozentig dieselbe. Vielleicht ist ja trotzdem was dran?

Sagen die Simpsons Kamala Harris als erste US-Präsidentin voraus?

Im Jahr 2000 wurde die Episode "Bart to the Future" gesendet. Damals ging es um die Nachfolge von Donald Trump. Gegen ihn tritt Lisa Simpson an - in einem auffallend bekannten Outfit:

Lisa gewinnt in der Folge die Wahl und wird die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten. Ob das für Kamala Harris auch so ausgeht?

