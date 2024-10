"Fantastisch": Adeyemi und BVB zerlegen Glasgow

Karim Adeyemi machte beim 7:1-Sieg gegen Celtic Glasgow am Dienstagabend einen Hattrick.

Logisch, dass der 22-Jährige von der UEFA nach dem Spiel als "Player of the Match" ausgezeichnet wurde. Bis zum Ende des Champions-League-Spiels gegen die Schotten war Adeyemi aber gar nicht mit auf dem Platz. Der Dreifachtorschütze aus der ersten Halbzeit verletzte sich kurz nach der Pause am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.

"Ich musste raus und hoffe, dass es nicht so schlimm ist.

Adeyemi hat sich nach BVB-Infos wohl eine Muskelverletzung zugezogen. Wie lange der Mann des Abends ausfällt, weiß man noch nicht. Kapitän Emre Can war auf jeden Fall krass begeistert von seiner Leistung. Er meinte, Adeyemi habe "fantastisch" gespielt.

4 Stationen bis zum Tor 😍💛 #UCL #ChampionsLeague

Champions League: BVB schießt Celtic ab

Aber nicht nur Adeyemi war im Flow, sondern die ganze Dortmunder Mannschaft. Schon zur Halbzeit stand es 5:1. Btw: Noch nie hat der BVB in der Champions League höher als 7:1 gewonnen. Neben Adeyemi knipsten Serhou Guirassy (Doppelpack) sowie Emre Can und Felix Nmecha die weiteren Tore für Schwarz-Gelb.