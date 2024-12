RLP & BW: Hier können sich Menschen am meisten leisten! 🤑

In welchen Städten und Landkreisen in RLP und BW kannst du dir am meisten leisten? Hier checken!

Um die sogenannte Kaufkraft zu berechnen, hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zwei Faktoren miteinander verrechnet: das durchschnittliche Einkommen pro Kopf und das Preisniveau am jeweiligen Ort, also wie viel das Leben dort kostet. Das Ergebnis: Im Landkreis Starnberg in Bayern können sich die Menschen in Deutschland am meisten leisten, in Offenbach in Hessen am wenigsten.

Hier gibts die stärkste Kaufkraft in RLP:

Landkreis Bad DĂĽrkheim : 30.659 Euro pro Kopf

: 30.659 Euro pro Kopf Rhein-Pfalz-Kreis: 30.263 Euro

Hier gibts die stärkste Kaufkraft in BW:

Baden-Baden : 30.951 Euro

: 30.951 Euro Ulm: 28.750 Euro

Zum Vergleich: Die beiden rheinland-pfälzischen Landkreise und Baden-Baden liegen deutschlandweit in der Top 10 des Kaufkraft-Rankings. Stuttgart in BW oder Ludwigshafen in RLP sind zum Beispiel nur auf Platz 220 bzw. 392 von 400. Der Grund: Die Wohnkosten sind dort laut IW deutlich teurer.