Party, Liebe und Geheimnisse: Das zeigen Bill & Tom in ihrer Netflix-Serie!

Bill und Tom Kaulitz kriegen eine Netflix-Serie. Jetzt ist der erste Trailer aufgetaucht und verrät die ersten Details.

Mehrere Monate wurden die Zwillinge für die Serie mit Kameras begleitet. Aber: Man wird nicht nur Bill und Tom sehen. Der Trailer verrät auch, dass ihre Mutter und Toms Frau Heidi Klum dabei sein werden. Außerdem deutet der Trailer an, dass es um sehr private Dinge gehen wird - zum Beispiel Bills Liebesleben.

Bill Kaulitz und Marc Eggers: Was läuft da?!

Im Trailer sieht man nämlich, wie der 34-Jährige in einem Auto mit Marc Eggers rumknutscht. Schon länger fragen sich viele Fans, was genau zwischen dem Sänger und dem YouTuber läuft. Die beiden waren auch schon zusammen auf dem Oktoberfest. Damals hatten viele Fans noch vermutet, dass alles für Marcs Sendung "Die Allerjutsten" gefaked wurde. Die neue Serie könnte jetzt zeigen, ob die beiden wirklich in Love sind oder nicht.

Fake oder Liebe?! Bill Kaulitz und Marc Eggers knutschen auf Oktoberfest

Die Serie heißt "Kaulitz & Kaulitz" und ist ab dem 25. Juni auf Netflix.

Hier kannst du dir den Trailer anschauen:

