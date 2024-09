Kayla Shyx veröffentlicht ersten Song "sad girl summer"!

Was ich 2 JAHRE geheim gehalten hab seht ihr im neuen Video :‘) mein erstes Album ist fertig. Und FREITAG kommt die erste Single. Ab Freitag könnt ihr auch meine Album Box vorbestellen MIT TICKETS FÜR MEINE ERSTEN 2 KONZERTE 😭 BITTE KOMMT, ICH WÜRD MICH SO FREUEN !!! In diesem Video kriegt ihr nen kleinen Einblick darin wie ich gearbeitet habe, mit wem, und was für ne crazy Zeit das war. Es ist echt süß und cool geworden. Ich bin unendlich dankbar für die talentierten Menschen mit denen ich arbeiten durfte aber ich muss noch Worte aufsparen für wenn das Album draußen ist…. wenn ihr das lest hab euch lieb ihr seid die besten Jive & Konrad danke dass ihr mich gestalkt habt und etwas in meinen cringen Videos gesehen habt <3 und dass ihr mich einfach ich sein lasst, das hat sehr geholfen :‘) Viel Spaß beim Video Leute !!!!