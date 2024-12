Sie hat "Santa Baby" nicht nur gecovert, sondern auch einen Fiebertraum von Video rausgehauen. Aber seht selbst.

In dem Musikvideo auf Instagram kriecht sie in einem Haus, in dem vercrackte Dinge passieren, über den Boden und kommt am Ende beim Weihnachtsmann an, der sie filmt. Der Weihnachtsmann ist niemand Geringeres als "Kevin allein zu Haus"-Darsteller Macaulay Culkin.

Das Internet tobt sich in den Kommentaren aus

Die Reaktionen sind ... gemischt. Kim wird aber hauptsächlich geroastet. Von "Did I just do acid?" über "girl what the fuck is this" bis hin zu "GENIUS" ist alles dabei. Andere sehen es aus christlicher Sicht kritisch und nennen das Video blasphemisch - also Gotteslästerung. Einige finden das Video creepy.

Dieser Kommentar dürfte es jedenfalls gut zusammenfassen:

I think I just watched Kim crawl through a crackhouse

(Übersetzung: Ich denke, ich habe mir gerade angeschaut, wie Kim durch ein Crack-Haus krabbelt.)

Btw: Kim Kardashian hat in den letzten Jahren keine Musik veröffentlicht. Ihren einzigen Song vor dem "Santa Baby"-Cover hatte sie 2011 gedroppt.