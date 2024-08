Der Kletterer war am Rotenfels in Rheinland-Pfalz mit einem Freund unterwegs. Dann riss das Sicherungsseil.

Der Kletterer hatte an der Felswand den Halt verloren und war ins Sicherungsseil gefallen. Dabei riss das Seil und der 26-Jährige stürzte 40 Meter in die Tiefe. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unglücksort starb.

Die Flugrettung musste auch den 21 Jahre alten Begleiter von der Kletterwand holen. Er stand unter Schock und wurde betreut. Wie genau es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch ermittelt werden.

Rotenfels - beliebte Kletterwand in Deutschland

Der Rotenfels bei Bad Kreuznach ist eine 200 Meter hohe und fast 1.200 Meter lange Steilwand. Sie ist die höchste Steilwand in Deutschland nördlich der Alpen. Wegen ihres alpinen Charakters ist die Steilwand nur für erfahrene Kletterer geeignet.

