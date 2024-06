Auf Insta haben Knossi und Lia Mitrou ein Reel hochgeladen: Es zeigt, dass sie sich schon im Urlaub verlobt haben.

Das Paar war im Februar auf den Malediven. Dort organisierte Knossi ein gemeinsames Abendessen - anscheinend um Lia zu fragen, ob sie ihn heiraten will. Das Ganze lief richtig romantisch ab: mitten am Strand beim Candle-Light-Dinner in einem Herz aus Kerzen.

Auf Insta gratulierten zahlreiche Menschen Knossi und Lia - darunter auch Kai Pflaume, Paola Maria, Stefano Zarrella und auch Kaufland. Mit denen arbeitet Knossi zusammen.

Knossi und Lia: Wann Hochzeit?

Wann die beiden heiraten werden, haben sie noch nicht verraten. Die Verlobung gaben sie zumindest auch erst vier Monate später im Livestream bekannt. Lia soll aber wohl schon die Hochzeit planen.

