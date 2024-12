DR Kongo: Unbekannte Krankheit - Rätsel gelöst?

Bei vielen war die Sorge groß. Startet mit der mysteriösen Krankheit eine Pandemie? Jetzt gibt es Hinweise auf Malaria.

In den vergangenen Wochen hatte es hunderte Krankheits- und mehrere Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo gegeben. Es war unklar, was die Menschen krank gemacht hat. Deshalb war zuerst von "Krankheit X" die Rede. Die Symptome waren zum Beispiel Fieber, Kopfschmerzen und teils schwere Atembeschwerden.

Krankheitsfälle im Kongo: WHO gibt Entwarnung bei Krankheit X Dauer 1:01 min Krankheitsfälle im Kongo: WHO gibt Entwarnung bei Krankheit X

Kein Corona 2.0 in DR Kongo - WHO gibt Entwarnung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte mehrere Krankheiten auf dem Schirm, die - neben einer ganz neuen - in Frage kommen könnten:

Lungenentzündung,

Grippe,

Covid 19,

Masern,

Malaria.

Jetzt gibt die WHO Entwarnung: In zehn von zwölf Laborproben wurde der Malaria-Erreger nachgewiesen. Gegen eine neue Pandemie spreche auch, dass sich die Krankheit nicht so schnell verbreitet habe, wie in solchen Fällen üblich. Die WHO beobachtet die Lage weiterhin und untersucht auch in den kommenden Tagen noch Proben von kranken Personen.