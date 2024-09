Ein Maiskolben wurde mit einem harten Gegenstand präpariert und zurück ins Maisfeld gelegt. Nicht zum ersten Mal ...

In Kupferzell, im Kreis Heilbronn, wurde durch den Trick am Wochenende die Maschine eines Landwirts zerstört.



Laut der Polizei wollte der Landwirt am Freitagabend den Mais häckseln.

Ein oder mehrere Unbekannte hätten wohl vorher mindestens einen Maiskolben mit einem harten Gegenstand präpariert.

Was für ein Gegenstand das war, sagte die Polizei nicht.

Wegen Fake-Maiskolben in Kupferzell: 50.000 Euro Schaden

Als der Gegenstand in die Maschine kam, soll das so viel am Häcksler zerstört haben, dass die Polizei von einem Schaden von rund 50.000 Euro ausgeht. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 melden.

Nicht der erste Fall in BW

Vor etwa einer Woche gabs einen ähnlichen Fall. In einem Feld in Uhingen, im Kreis Göppingen, hat ein Landwirt ein Teil aus Metall an einem Maiskolben gefunden. Die Erntemaschine hatte aber einen Metalldetektor, der noch gerade rechtzeitig Alarm gab.

