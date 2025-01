Influencerin Lala erzählt in ihrem Statement, warum sie ihr Baby trotz der Kritik weiterhin in Videos zeigen will.

Lala hat auf TikTok fast zwei Millionen Follower. In ihrem Statement geht sie zusammen mit ihrem Partner Miken darauf ein, dass sie ihr Baby mit Gesicht auf TikTok zeigt. Denn dafür bekam die Influencerin ziemlich viel Hate. Statement von Lala: Deswegen zeigt sie ihr Baby Dauer 0:16 min Statement von Lala: Deswegen zeigt sie ihr Baby Lala zeigt ihr Baby auf TikTok: Das sagt sie im Statement Die User werfen ihr vor, Leute zu blockieren, die sie fürs Zeigen ihres Babys kritisiert hätten. Das stimme laut Lala nicht. Sie habe, seit sie schwanger wurde, niemanden mehr blockiert: "Einfach, weil ich sehr selten in meine Kommentare gucke." Außerdem hätten User sie darauf aufmerksam gemacht, dass Videos häufiger gespeichert wurden, in denen ihre Tochter zu sehen war. Dazu sagt Lala, auch andere Videos mit vielen Views hätten etwa genauso viele User gespeichert. Ich verstehe ja auch Teil der Kritik, aber ich finde - da ist es an uns Eltern, mögliche Risiken abzuwägen und dann zu entscheiden. In den Kommentaren unter Lalas Statement wird weiter diskutiert: "damn.. bin echt enttäuscht"

"Beschützen und verstecken sind zwei verschiedene Dinge"

"Es ist und bleibt eure Sache. Wer es nicht sehen mag, soll euch halt nicht folgen."

"es geht darum die Privatsphäre des Babys zu schützen..."

"genau wie ihr es sagt. es wird IMMER böse Menschen geben und deshalb sollte man sein Kind umso mehr schützen."

"Die beiden haben es absolut gar nicht verstanden leider schade"

"mach was du für richtig hältst. Das ist das wichtigste 🥰👍"

"du sollst sie nicht verstecken, du kannst sie aber beschützen..." Lala und Miken machen deutlich, dass sie ihr Kind nicht verstecken wollen. Lala teile seit fünf Jahren ihr ganzes Leben mit ihrer Community und fände es "affig" jetzt ihre Tochter für die nächsten 18 Jahre zu verstecken, sagt sie. ⚠️ Lala hat das Statement mittlerweile gelöscht Auch Lalas Partner Miken meldet sich auf TikTok zum Thema