Die Lebenszufriedenheit im Westen und Süden ist am höchsten in ganz Deutschland. Was sind die Gründe dafür?

Die aktuellsten Daten der Studie zur Lebenszufriedenheit vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) sind von Ende 2022. Insgesamt wurden das ganze Jahr über 30.000 Menschen befragt. Die Studie zeigt: Nach der Pandemie ist die Zufriedenheit bei jüngeren und mittleren Erwachsenen wieder gestiegen.

Im Süden in Baden-Württemberg und Bayern sind die 18- bis 49-Jährigen ziemlich zufrieden: 7,0 von 10 Punkte.

Mehr zufriedene Menschen gibt es nur im Westen - dazu gehört auch Rheinland-Pfalz. Im Westen lag die Bewertung bei 7,1.

Im Süden haben mehr Menschen als überall sonst angegeben, dass sie "sehr zufrieden" sind.

In Ostdeutschland sind die Menschen unglücklicher. Studie zur Lebenszufriedenheit in Deutschland Dauer 0:38 min Studie zur Lebenszufriedenheit in Deutschland Warum sind Menschen unzufrieden? Der Studie nach ist das Wohlbefinden der Befragten geringer, wenn diese Faktoren gegeben sind: Leben in ärmeren Regionen mit niedrigem Einkommen, hoher Arbeitslosigkeit und geringen Steuereinnahmen.

Umweltqualität, zum Beispiel eine hohe Feinstaubbelastung.

Größere Städte mit wenigen Grünflächen. Mehr Good News: Reisen Nur für 18-Jährige! Umsonst mit dem Zug durch Europa Vergiss das Deutschlandticket! - Mit dem Interrail Ticket kannst du Europa erkunden und mit etwas Glück sogar umsonst. 13:00 Uhr DASDING DASDING