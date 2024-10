Die Identität der Toten ist weiterhin unbekannt. Die Ermittler gehen aber mittlerweile von einem Verbrechen aus.

Bei den Leichen handelt es sich um zwei Männer. Sie wurden am Sonntagmorgen in Niederdürenbach in der Eifel in unmittelbarer Nähe zum Rodder Maar gefunden. Laut Polizei wurden die beiden vermutlich woanders getötet und dann an den Fundort gebracht. Dort wurden die Leichen den Angaben nach angezündet. Die beiden Körper seien "bis zur Unkenntlichkeit" verbrannt, so die Polizei.

Tote in Niederdürenbach: Deshalb geht die Staatsanwaltschaft von einem Gewaltverbrechen aus

Die Leichen wurden nach dem Fund obduziert. Dabei wurde festgestellt:

Dass die Toten schwere Verletzungen haben - besonders im Schädel- und Halsbereich.

Daraus könne geschlossen werden, dass es "massive Gewalteinwirkung" gegeben habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Weitere Details wurden noch nicht genannt.

Zwei Tote am Rodder Maar Opfer von Gewaltverbrechen Dauer 0:34 min Zwei Tote am Rodder Maar Opfer von Gewaltverbrechen

❗️Wenn du etwas gesehen hast oder andere Hinweise für die Polizei hast, dann melde dich per Telefon 0261/92156-390.